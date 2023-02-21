Епихин Тимофей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Епихин Тимофей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
11.03.1938

Дочь: Епихина Александра Тимофеевна

Мать ребёнка: Анна Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Епихин Илья Тимофеевич

Мать ребёнка: Анна Михайловна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чюрюмова Валентина Тимофеевна

Мать ребёнка: Анна Михайловна

Смерть
Неизвестно