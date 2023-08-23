(Гурьев) Анна Елисеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Гурьев) Анна Елисеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1830 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

MC
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Елисей Гурьев

Мать: Агапия Иванова

Смерть
Неизвестно
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