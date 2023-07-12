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Гайнизямал
Гайнизямал
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
19.07.1907
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Агзамов Рамазан
Мать
Бибинагима
1883 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
19.07.1907
Отец:
Агзамов Рамазан
Мать:
Бибинагима
Смерть
Неизвестно
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