Гайнизямал — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гайнизямал

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.07.1907

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1883 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.07.1907

Отец: Агзамов Рамазан

Мать: Бибинагима

Смерть
Неизвестно