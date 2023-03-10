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Василий Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1816 г.р.

Мать

1817 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1843

Отец: Иван Киреев

Мать: Матрена Петрова

Смерть
Неизвестно