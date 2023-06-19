Кенсур Агван Нима
Место рождения
Дата рождения1907
Дата смерти24.01.1990
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1915 по 1922
Нарын-Ацагат, Заиграевский муниципальный район, Республика Бурятия
Место жительства
С 1922 по 1959
г. Лхаса, Тибетский автономный район, Китай
Место жительства
С 1960 по 1967
г. Варанаси, Индия
Место жительства
С 1967 по 1973
г. Лейден, Нидерланды
Смерть
24.01.1990
Индия