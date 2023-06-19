Кенсур Агван Нима — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кенсур Агван Нима

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Место рождения

Дабата, Заиграевский муниципальный район, Республика Бурятия

Дата рождения

1907

Дата смерти

24.01.1990

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Дабата, Заиграевский муниципальный район, Республика Бурятия
Место жительства
С 1915 по 1922
Нарын-Ацагат, Заиграевский муниципальный район, Республика Бурятия
Место жительства
С 1922 по 1959
г. Лхаса, Тибетский автономный район, Китай
Место жительства
С 1960 по 1967
г. Варанаси, Индия
Место жительства
С 1967 по 1973
г. Лейден, Нидерланды
Смерть
24.01.1990
Индия