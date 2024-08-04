Агафонова Александра Алексеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАгафонова Александра Алексеева

Агафонова Александра Алексеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ВА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Агафонов Михаил Семенов

Рождение ребёнка
01.02.1890

Дочь: Агафонова Анна Михайлова

Отец ребёнка: Агафонов Михаил Семенов

Вознесенское, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область
1\2 февраля 1890 года новорожденная Анна (226об-227) Родители колежский регистратор Михаил Семенов Агафонов и законная жена его Александра Алексеева. Восприемники отставной губернский секретарь Петр С... Показать все
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.