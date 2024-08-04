Агафонова Александра Алексеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.02.1890
Дочь: Агафонова Анна Михайлова
Отец ребёнка: Агафонов Михаил Семенов
Вознесенское, Вознесенский муниципальный район, Нижегородская область
1\2 февраля 1890 года новорожденная Анна (226об-227) Родители колежский регистратор Михаил Семенов Агафонов и законная жена его Александра Алексеева. Восприемники отставной губернский секретарь Петр С... Показать все
Смерть
Неизвестно