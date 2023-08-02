Жантиев ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жантиев ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1837 г.р.

Дети

1883 г.р.
1900 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1883

Сын: Жантиев Увжико (Готто)

Отец ребёнка: Жантиев Иналдыко Татоевич

Рождение ребёнка
1900

Сын: Жантиев Урусби

Отец ребёнка: Жантиев Иналдыко Татоевич

Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жантиев Иналдыко Татоевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Жантиев Иналдыко Татоевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жантиев Иналдыко Татоевич