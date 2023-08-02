Жантиев ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1883
Отец ребёнка: Жантиев Иналдыко Татоевич
Рождение ребёнка
1900
Сын: Жантиев Урусби
Отец ребёнка: Жантиев Иналдыко Татоевич
Владикавказ, город Владикавказ, Республика Северная Осетия-Алания
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Жантиев Иналдыко Татоевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Жантиев Иналдыко Татоевич
Бракосочетание
Неизвестно