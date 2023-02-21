Кондратий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКондратий

Кондратий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

1932

Пол

Мужской

Отец

1885 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: Дмитрий

Мать: не указана

Смерть
1932