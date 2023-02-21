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Кондратий
Кондратий
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1901
Дата смерти
1932
Пол
Мужской
Отец
Дмитрий
1885 г.р.
Мать
Не указана
Дети
Не указаны
Добавил:
МС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец:
Дмитрий
Мать: не указана
Смерть
1932
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