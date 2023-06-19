Шутов Осип Афанасьев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1638
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1638
Отец: Шутов Афанасий Еремеев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1661
Сын: Шутов Михаил Осипов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1663
Сын: Шутов Козьма Осипов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1670
Сын: Шутов Яков Осипов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1672
Сын: Шутов Алексей Осипов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1677
Сын: Шутов Фёдор Осипов
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно