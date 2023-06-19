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Шутов Осип Афанасьев

Место рождения

Ильинское, Слободской муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1638

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

До 1620 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

НВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1638

Отец: Шутов Афанасий Еремеев

Мать: не указана

Ильинское, Слободской муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1661

Сын: Шутов Михаил Осипов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1663

Сын: Шутов Козьма Осипов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1670

Сын: Шутов Яков Осипов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1672

Сын: Шутов Алексей Осипов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1677

Сын: Шутов Фёдор Осипов

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно