Савин Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Савин Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

Между 1844 и 1848

Пол

Мужской

Отец

1779 г.р.

Мать

Между 1778 и 1784 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: Савин Иван

Мать: Акилина

Военная служба
01.02.1826
Начало службы в армии | РГВИА
Рождение ребёнка
1828

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Елена

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Елена

Рождение ребёнка
1839

Сын: Савин Федор

Мать ребёнка: Елена

Рождение ребёнка
1844

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Елена

Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Суворовская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Между 1844 и 1848