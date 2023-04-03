Савин Михаил
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиМежду 1844 и 1848
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: Савин Иван
Мать: Акилина
Военная служба
01.02.1826
Начало службы в армии | РГВИА
Рождение ребёнка
1839
Сын: Савин Федор
Мать ребёнка: Елена
Работа или профессия
Неизвестно
казак
Место жительства
Неизвестно
Суворовская, Предгорный муниципальный район, Ставропольский край
Смерть
Между 1844 и 1848