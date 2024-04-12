Вейценфельд Яков Пинхосович
Место рождения
Дата рождения02.11.1884
Дата смерти?.06.1973
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1884
Бракосочетание
18.06.1909
Рождение ребёнка
02.02.1911
Дочь: Хава Яковлевна
Мать ребёнка: Вейценфельд Ревекка Зоселевна
Рождение ребёнка
25.01.1913
Сын: Вейценфельд Михель Яковлевич
Мать ребёнка: Вейценфельд Ревекка Зоселевна
Рождение ребёнка
?.11.1915
Дочь: Sylvia
Мать ребёнка: Вейценфельд Ревекка Зоселевна
Russia
Место жительства
1917
Иммиграция
1917
Рождение ребёнка
?.05.1919
Дочь: Sally
Мать ребёнка: Вейценфельд Ревекка Зоселевна
New York, United States
Рождение ребёнка
Около 1920
Сын: Weitzenfelt Solomon
Мать ребёнка: Вейценфельд Ревекка Зоселевна
New York, USA
Место жительства
1920
Kings, New York, USA
Место жительства
1935
02172, USA
Место жительства
1940
56 Bennett Avenue, Ad 23, New York, New York, USA
Смерть
?.06.1973