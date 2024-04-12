Вейценфельд Яков Пинхосович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Вейценфельд Яков Пинхосович

Место рождения

Вильнюс, Литовская ССР

Дата рождения

02.11.1884

Дата смерти

?.06.1973

Пол

Мужской

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1884

Отец: Вейценфельд Пинхос Зельманович

Мать: Вейценфельд Михлия Шебселевна

Вильнюс, Литовская ССР
Бракосочетание
18.06.1909

Жена: Вейценфельд Ревекка Зоселевна

Вильнюс, Литовская ССР
Рождение ребёнка
02.02.1911

Дочь: Хава Яковлевна

Мать ребёнка: Вейценфельд Ревекка Зоселевна

Вильнюс, Литовская ССР
Рождение ребёнка
25.01.1913

Сын: Вейценфельд Михель Яковлевич

Мать ребёнка: Вейценфельд Ревекка Зоселевна

Вильнюс, Литовская ССР
Рождение ребёнка
?.11.1915

Дочь: Sylvia

Мать ребёнка: Вейценфельд Ревекка Зоселевна

Russia
Место жительства
1917
Вильнюс, Литовская ССР
Иммиграция
1917
Рождение ребёнка
?.05.1919

Дочь: Sally

Мать ребёнка: Вейценфельд Ревекка Зоселевна

New York, United States
Рождение ребёнка
Около 1920

Сын: Weitzenfelt Solomon

Мать ребёнка: Вейценфельд Ревекка Зоселевна

New York, USA
Место жительства
1920
Kings, New York, USA
Место жительства
1935
02172, USA
Место жительства
1940
56 Bennett Avenue, Ad 23, New York, New York, USA
Смерть
?.06.1973
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