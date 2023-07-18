Бибиков Илья Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1698
Дата смерти06.04.1784
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1698
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.05.1729
Дочь: Толстая Аграфена Ильинична
Мать ребёнка: Бибикова Наталья Николаевна
Рождение ребёнка
30.05.1729
Мать ребёнка: Бибикова Наталья Николаевна
Рождение ребёнка
1746
Мать ребёнка: Бибикова Варвара Никитична
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.04.1784