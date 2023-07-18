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Бибиков Илья Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1698

Дата смерти

06.04.1784

Пол

Мужской

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1698

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.05.1729

Дочь: Толстая Аграфена Ильинична

Мать ребёнка: Бибикова Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
30.05.1729

Сын: Бибиков Александр Ильич

Мать ребёнка: Бибикова Наталья Николаевна

Рождение ребёнка
1746

Сын: Бибиков Гаврила Ильич

Мать ребёнка: Бибикова Варвара Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бибикова Варвара Никитична

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бибикова Наталья Николаевна

Смерть
06.04.1784