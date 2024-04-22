Субботина (Урождённая) Мария Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Субботина (Урождённая) Мария Захаровна

Место рождения

Косогоры, Пермский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

12.01.1909 ст.

Дата смерти

24.04.1909 ст.

Пол

Женский

Добавил:

ЮЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.01.1909 ст.

Отец: Субботин Захар Николаевич

Мать: Субботина Екатерина Афанасьевна

Косогоры, Пермский муниципальный район, Пермский край
Ф 719 оп 1 д 475 №4ж стр 63
Крещение
18.01.1909 ст.
Бахаревка, Пермский муниципальный район, Пермский край
В тётя, сестра матери девица Любовь Афанасьевна Кусакина Ф 719 оп 1 д 475 №4ж стр 63
Смерть
24.04.1909 ст.
Косогоры, Пермский муниципальный район, Пермский край
3 месяца, от коклюша Ф 719 оп 1 д 475 стр 111 №14ж
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