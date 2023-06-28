Волгин Григорий Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волгин Григорий Сергеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1898

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ТП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: Волгин Сергей Иванович

Мать: Х Х Х

Смерть
Неизвестно