Соколов Иван Кириков — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСоколов Иван Кириков

Соколов Иван Кириков

Место рождения

Токовые, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

30.12.1841 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1841 ст.

Отец: Соколов Кирик Ефремов

Мать: Соколова Мавра Пантелеева

Токовые, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1863

Дочь: Соколова Александра Иванова

Мать ребёнка: Соколова Марина Иванова

Токовые, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1869

Сын: Соколов Сергей Иванов

Мать ребёнка: Соколова Марина Иванова

Токовые, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1872

Сын: Соколов Стефан Иванов

Мать ребёнка: Соколова Марина Иванова

Токовые, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Тарасова Мария Ивановна

Мать ребёнка: Соколова Марина Иванова

Токовые, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
1886

Сын: Соколов Федор Иванов

Мать ребёнка: Соколова Марина Иванова

Токовые, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соколова Марина Иванова

Спас-Лом, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно