Соколов Иван Кириков
Место рождения
Дата рождения30.12.1841 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.12.1841 ст.
Отец: Соколов Кирик Ефремов
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Соколова Александра Иванова
Мать ребёнка: Соколова Марина Иванова
Рождение ребёнка
1869
Мать ребёнка: Соколова Марина Иванова
Рождение ребёнка
1872
Мать ребёнка: Соколова Марина Иванова
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Тарасова Мария Ивановна
Мать ребёнка: Соколова Марина Иванова
Рождение ребёнка
1886
Сын: Соколов Федор Иванов
Мать ребёнка: Соколова Марина Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Соколова Марина Иванова
Спас-Лом, Череповецкий муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно