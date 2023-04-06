Ваганова Вера Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1913
Дата смерти1980
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Рождение ребёнка
?.02.1942
Сын: Корчагин Николай Владимирович
Отец ребёнка: Корчагин Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
?.01.1945
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Корчагин Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
04.01.1947
Сын: Корчагин Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Корчагин Владимир Николаевич
Рождение ребёнка
1949
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Корчагин Владимир Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно
Крещение
Неизвестно
Смерть
1980