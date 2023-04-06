Ваганова Вера Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ваганова Вера Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Дата смерти

1980

Пол

Женский

Отец

1885 г.р.

Мать

1887 г.р.

Муж

1913 г.р.

Дети

1942 г.р.
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1947 г.р.
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Добавил:

ЮМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Ваганов Александр Николаевич

Мать: Ваганова Екатерина Сергеевна

Рождение ребёнка
?.02.1942

Сын: Корчагин Николай Владимирович

Отец ребёнка: Корчагин Владимир Николаевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
?.01.1945

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Корчагин Владимир Николаевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
04.01.1947

Сын: Корчагин Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Корчагин Владимир Николаевич

Рождение ребёнка
1949

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Корчагин Владимир Николаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Корчагин Владимир Николаевич

Крещение
Неизвестно
Смерть
1980