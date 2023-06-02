Миролюбов Михаил Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1876
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1876
Отец: Миролюбов Михаил
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.08.1910 ст.
Сын: Миролюбов Александр Михайлович
Мать ребёнка: Миролюбова Дарья Максимовна
Бракосочетание
Неизвестно
https://yandex.ru/archive/catalog/053c5147-bdc6-48c2-8909-8ac9aad14983/247 ГБУ "ЦГА Москвы"Фонд №203Опись №776Дело №153 Метрические книги Москва Никитский сорок Церковь св. Василия Кесарийского в Твер... Показать все
Смерть
Неизвестно