Ruskulis Jāzeps (Josifs)
Место рожденияKapiņu pagast, Ūsāni
Дата рожденияОколо 1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1892
Отец: Ruskulis Antons
Мать: Ruskule (Putāns) Jadviga
Место жительства
?.01.1897
Усаны, Aglonas pagasts, Preiļu novads
Рождение ребёнка
26.05.1898
Дочь: (Ruskule) Marija
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Breidaka (Ruskule) Tekla
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно