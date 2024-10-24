Ruskulis Jāzeps (Josifs) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиRuskulis Jāzeps (Josifs)

Ruskulis Jāzeps (Josifs)

avatar

Место рождения

Kapiņu pagast, Ūsāni

Дата рождения

Около 1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1850 г.р.

Мать

Около 1862 г.р.

Дети

Добавил:

лМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1892

Отец: Ruskulis Antons

Мать: Ruskule (Putāns) Jadviga

Место жительства
?.01.1897
Усаны, Aglonas pagasts, Preiļu novads
Рождение ребёнка
26.05.1898

Дочь: (Ruskule) Marija

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Breidaka (Ruskule) Tekla

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.