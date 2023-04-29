Маняхин Константин Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Маняхин Константин Александрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.05.1919

Дочь: Маняхина Елена Константиновна

Мать ребёнка: Маняхина Мария Тимофеевна

Место жительства
1919
Ялта, Ялта, Республика Крым
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маняхина Мария Тимофеевна

Смерть
Неизвестно