Маняхин Константин Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.05.1919
Дочь: Маняхина Елена Константиновна
Мать ребёнка: Маняхина Мария Тимофеевна
Место жительства
1919
Ялта, Ялта, Республика Крым
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно