Прибытков Николай
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.05.1940
Дата смерти15.06.2019
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1940
Отец: Прибытков Александр
Мать: Надежда
Бракосочетание
01.12.1961
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.09.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
г. Донецк
Рождение ребёнка
10.02.1968
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
15.06.2019