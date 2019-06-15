Прибытков Николай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прибытков Николай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.05.1940

Дата смерти

15.06.2019

Пол

Мужской

Отец

1916 г.р.

Мать

1912 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

НД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.05.1940

Отец: Прибытков Александр

Мать: Надежда

Бракосочетание
01.12.1961

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
19.09.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

г. Донецк
Рождение ребёнка
10.02.1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
15.06.2019