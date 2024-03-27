Подлишевская (Раковщик) Ева Евсеевна
Место рожденияVilnius, Vilniaus miesto savivaldybė, Vilnius County, Lithuania
Дата рождения13.09.1885
Дата смерти1958
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1885
Работа или профессия
Неизвестно
teacher
Бракосочетание
02.05.1911
Рождение ребёнка
15.11.1917
Дочь: Чёрный (Подлишевская) Людмила Михайловна
Отец ребёнка: Подлишевский Михаил Наумович
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1958