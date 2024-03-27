Подлишевская (Раковщик) Ева Евсеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Подлишевская (Раковщик) Ева Евсеевна

Место рождения

Vilnius, Vilniaus miesto savivaldybė, Vilnius County, Lithuania

Дата рождения

13.09.1885

Дата смерти

1958

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.09.1885

Отец: Раковщик Евсей (Овсей) Самуилович

Мать: Раковщик (Минскер) Софья-Рахель

Работа или профессия
Неизвестно
teacher
Бракосочетание
02.05.1911

Муж: Подлишевский Михаил Наумович

Рождение ребёнка
15.11.1917

Дочь: Чёрный (Подлишевская) Людмила Михайловна

Отец ребёнка: Подлишевский Михаил Наумович

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
1958

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