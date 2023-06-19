Свиридова (Акимова) Ксения Евстафиевна
Место рождения
Дата рождения1883
Дата смерти26.04.1966
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Акимов Евстафий Алексеевич
Мать: Акимова Мавра Акимовна
Бракосочетание
28.03.1904
ГАКО (Кемерово) Фонд № Д-60. Оп.4. Д. 261Б т. 3
Рождение ребёнка
17.01.1906 ст.
Дочь: Горбачева Ксения Парменовна
Отец ребёнка: Свиридов Пармен Тарасович
Рождение ребёнка
31.01.1907 ст.
Дочь: Свиридова Мария Парменовна
Отец ребёнка: Свиридов Пармен Тарасович
ГАКО (Кемерово) Фонд № Д-60. Опись № 4 дело 371
Рождение ребёнка
14.04.1908 ст.
Сын: Свиридов Георгий Парменович
Отец ребёнка: Свиридов Пармен Тарасович
Рождение ребёнка
30.06.1909 ст.
Дочь: Свиридова Марина Парменовна
Отец ребёнка: Свиридов Пармен Тарасович
ГАКО (Кемерово) Фонд № Д-60. Оп.4. Д. 470
Рождение ребёнка
14.05.1911 ст.
Сын: Свиридов Фёдор Парменович
Отец ребёнка: Свиридов Пармен Тарасович
Рождение ребёнка
17.03.1913 ст.
Сын: Свиридов Алексей Парменович
Отец ребёнка: Свиридов Пармен Тарасович
Рождение ребёнка
05.02.1915 ст.
Дочь: Ануфриева Анна Парменовна
Отец ребёнка: Свиридов Пармен Тарасович
Рождение ребёнка
1923
Сын: Свиридов Василий Парменович
Отец ребёнка: Свиридов Пармен Тарасович
Смерть
26.04.1966
Ленинск-Кузнецкий, Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область