Свиридова (Акимова) Ксения Евстафиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Свиридова (Акимова) Ксения Евстафиевна

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Место рождения

Дьяковка, Суджанский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1883

Дата смерти

26.04.1966

Пол

Женский

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Акимов Евстафий Алексеевич

Мать: Акимова Мавра Акимовна

Дьяковка, Суджанский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
28.03.1904

Муж: Свиридов Пармен Тарасович

Почаевка, Тяжинский муниципальный район, Кемеровская область
ГАКО (Кемерово) Фонд № Д-60. Оп.4. Д. 261Б т. 3
Рождение ребёнка
17.01.1906 ст.

Дочь: Горбачева Ксения Парменовна

Отец ребёнка: Свиридов Пармен Тарасович

Почаевка, Тяжинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
31.01.1907 ст.

Дочь: Свиридова Мария Парменовна

Отец ребёнка: Свиридов Пармен Тарасович

Почаевка, Тяжинский муниципальный район, Кемеровская область
ГАКО (Кемерово) Фонд № Д-60. Опись № 4 дело 371
Рождение ребёнка
14.04.1908 ст.

Сын: Свиридов Георгий Парменович

Отец ребёнка: Свиридов Пармен Тарасович

Почаевка, Тяжинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
30.06.1909 ст.

Дочь: Свиридова Марина Парменовна

Отец ребёнка: Свиридов Пармен Тарасович

Почаевка, Тяжинский муниципальный район, Кемеровская область
ГАКО (Кемерово) Фонд № Д-60. Оп.4. Д. 470
Рождение ребёнка
14.05.1911 ст.

Сын: Свиридов Фёдор Парменович

Отец ребёнка: Свиридов Пармен Тарасович

Почаевка, Тяжинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
17.03.1913 ст.

Сын: Свиридов Алексей Парменович

Отец ребёнка: Свиридов Пармен Тарасович

Почаевка, Тяжинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
05.02.1915 ст.

Дочь: Ануфриева Анна Парменовна

Отец ребёнка: Свиридов Пармен Тарасович

Почаевка, Тяжинский муниципальный район, Кемеровская область
Рождение ребёнка
1923

Сын: Свиридов Василий Парменович

Отец ребёнка: Свиридов Пармен Тарасович

Почаевка, Тяжинский муниципальный район, Кемеровская область
Смерть
26.04.1966
Ленинск-Кузнецкий, Ленинск-Кузнецкий, Кемеровская область