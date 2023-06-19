Руденко Тимофей Васильевич
Место рождения
Дата рождения09.06.1904
Дата смерти18.05.1943
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
09.06.1904
Отец: Руденко Василий Семенович
Мать: Руденко Марфа Никитовна
1903-1904 гг. Рождения, б...мерти Ф. 201, о. 1, д. 10 , Покровская церковь с.Маяки | с.Маяки, Славянской вол., Изюмского у., Харьковской губ.
Крещение
1904
с.Маяки, Славянской вол., Изюмского у., Харьковской губ.
Место жительства
Неизвестно
с.Маяки, Славянской вол., Изюмского у., Харьковской губ.
Военная служба
Неизвестно
Род войск: 56 гвардейская стрелковая дивизия Воинское звание: красноармеец Призван Шандраголовский РВК, Украинская ССР, Сталинская обл.
Смерть
18.05.1943
Причина смерти: убит | Первичное место захоронения: Украинская ССР, Харьковская обл., Изюмский р-н, х. Веприцкий, южная окраина