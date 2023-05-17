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Васильева Клавдия Даниловна

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Место рождения

Вологодская область Велико-Устюгский район деревня Малиново

Дата рождения

28.10.1895

Дата смерти

02.06.1985

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Вологодская область Велико-Устюгский район деревня Малиново
Рождение ребёнка
31.08.1927

Дочь: Пашинская Евфалья Семеновна

Отец ребёнка: Пашинский Семен Иванович

Смерть
02.06.1985
Калининградская область г. Балтийск