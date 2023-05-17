Васильева Клавдия Даниловна
Место рожденияВологодская область Велико-Устюгский район деревня Малиново
Дата рождения28.10.1895
Дата смерти02.06.1985
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.10.1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Вологодская область Велико-Устюгский район деревня Малиново
Рождение ребёнка
31.08.1927
Дочь: Пашинская Евфалья Семеновна
Отец ребёнка: Пашинский Семен Иванович
Смерть
02.06.1985
Калининградская область г. Балтийск