Прасолова ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиДо 05.11.1890 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1885 ст.
Дочь: Королева Анисия Павлова
Отец ребёнка: Прасолов Павел Трофимов
Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
До 05.11.1890 ст.