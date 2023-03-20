Прасолова ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Прасолова ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

До 05.11.1890 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Вычислено 1862 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1885 ст.

Дочь: Королева Анисия Павлова

Отец ребёнка: Прасолов Павел Трофимов

Колонтаево, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Прасолов Павел Трофимов

Смерть
До 05.11.1890 ст.