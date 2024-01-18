Зинина Агриппина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
Между 1904 и 1907
Отец ребёнка: Зинин Григорий
Рождение ребёнка
Около 1904 ст.
Отец ребёнка: Зинин Григорий
д. Богородское
Рождение ребёнка
Около 1906
Дочь: Татьяна Григорьевна
Отец ребёнка: Зинин Григорий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Зинин Григорий
Смерть
Неизвестно