Иванова Виктория Михайловна
Место рождения
Дата рождения02.05.1928
Дата смерти22.08.2011
ПолЖенский
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1928
Рождение ребёнка
29.05.1948
Сын: Иванов Александр Иванович
Отец ребёнка: Иванов Иван Федорович
Рождение ребёнка
27.04.1950
Дочь: Аравина Наталья Ивановна
Отец ребёнка: Иванов Иван Федорович
Рождение ребёнка
03.10.1955
Дочь: Шилова Людмила Ивановна
Отец ребёнка: Иванов Иван Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.08.2011