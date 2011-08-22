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Иванова Виктория Михайловна

Место рождения

Кыштым, Кыштымский, Челябинская область

Дата рождения

02.05.1928

Дата смерти

22.08.2011

Пол

Женский

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1928

Отец: Тихонов Михаил Семенович

Мать: Тихонова Татьяна Николаевна

Кыштым, Кыштымский, Челябинская область
Рождение ребёнка
29.05.1948

Сын: Иванов Александр Иванович

Отец ребёнка: Иванов Иван Федорович

Кизел, город Кизел, Пермский край
Рождение ребёнка
27.04.1950

Дочь: Аравина Наталья Ивановна

Отец ребёнка: Иванов Иван Федорович

Кизел, город Кизел, Пермский край
Рождение ребёнка
03.10.1955

Дочь: Шилова Людмила Ивановна

Отец ребёнка: Иванов Иван Федорович

Кизел, город Кизел, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иванов Иван Федорович

Смерть
22.08.2011