Логиновский Никифор Антонович
Место рождения
Дата рождения1850 ст.
Дата смерти15.02.1903 ст.
ПолМужской
Отец
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850 ст.
Поселок Надеждинский ст.Михайловская Троицкий уезд Оренбургской губернии,3 отдел ОКВ.
Бракосочетание
15.04.1879 ст.
Рождение ребёнка
19.11.1881 ст.
Сын: Логиновский Николай Никифорович
Мать ребёнка: Логиновская Мария Егоровна
Смерть
15.02.1903 ст.
От боли сердца скоропостижно. По отношению Пристава 3 стана Верхнеуральского уезда от 20 февраля 1903г. За № 344 ГБУ ОГАОО Ф 173, Оп.11, Д.2282, л.32 об. л.33.