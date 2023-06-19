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Логиновский Никифор Антонович

Место рождения

Надеждинка, Карабалыкский район, Костанайская область

Дата рождения

1850 ст.

Дата смерти

15.02.1903 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

II
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1850 ст.

Отец: Логиновский Антоний Степанович

Мать: Логиновская Пелагея Ларионовна

Надеждинка, Карабалыкский район, Костанайская область
Поселок Надеждинский ст.Михайловская Троицкий уезд Оренбургской губернии,3 отдел ОКВ.
Бракосочетание
15.04.1879 ст.

Жена: Логиновская Мария Егоровна

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Рождение ребёнка
19.11.1881 ст.

Сын: Логиновский Николай Никифорович

Мать ребёнка: Логиновская Мария Егоровна

Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
Смерть
15.02.1903 ст.
Бородиновка, Варненский муниципальный район, Челябинская область
От боли сердца скоропостижно. По отношению Пристава 3 стана Верхнеуральского уезда от 20 февраля 1903г. За № 344 ГБУ ОГАОО Ф 173, Оп.11, Д.2282, л.32 об. л.33.