Салмин Алексей Александрович
Место рожденияФедосиха Коченевского района
Дата рождения13.10.1928
Дата смерти13.12.2005
ПолМужской
Отец
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1928
Федосиха Коченевского района
Бракосочетание
?.01.1952
Жена: скрыто настройками приватности
Федосиха Коченевского района
Рождение ребёнка
23.01.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
СибНИИЖ Целинного НСО
Смерть
13.12.2005
Целинный Коченевского
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Целинное Коченевского района Новосибирской обл