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Салмин Алексей Александрович

Место рождения

Федосиха Коченевского района

Дата рождения

13.10.1928

Дата смерти

13.12.2005

Пол

Мужской

Отец

1888 г.р.

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.10.1928

Отец: Салмин Александр Елисеевич

Мать: Салмина Анисья Артемьевна

Федосиха Коченевского района
Бракосочетание
?.01.1952

Жена: скрыто настройками приватности

Федосиха Коченевского района
Рождение ребёнка
23.01.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

СибНИИЖ Целинного НСО
Смерть
13.12.2005
Целинный Коченевского
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Целинное Коченевского района Новосибирской обл