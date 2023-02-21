Скобло Анна Борисовна
Место рождениям. Колышки, Витебская губерния, Российская Империя
Дата рождения08.03.1901
Дата смерти1949
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1901
Отец: не указан
Мать: не указана
м. Колышки, Витебская губерния, Российская Империя
Бракосочетание
1919
Рождение ребёнка
22.12.1921
Дочь: Берман Елизавета Аркадьевна
Отец ребёнка: Скобло Аркадий Аронович
Колышки, Лиозненский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1921
Отец ребёнка: Скобло Аркадий Аронович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1949