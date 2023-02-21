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Скобло Анна Борисовна

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Место рождения

м. Колышки, Витебская губерния, Российская Империя

Дата рождения

08.03.1901

Дата смерти

1949

Пол

Женский

Добавил:

ПА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.03.1901

Отец: не указан

Мать: не указана

м. Колышки, Витебская губерния, Российская Империя
Бракосочетание
1919

Муж: Скобло Аркадий Аронович

Рождение ребёнка
22.12.1921

Дочь: Берман Елизавета Аркадьевна

Отец ребёнка: Скобло Аркадий Аронович

Колышки, Лиозненский район, Витебская область
Рождение ребёнка
1921

Сын: Скобло Борис Аркадьевич

Отец ребёнка: Скобло Аркадий Аронович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Скобло Аркадий Аронович

Смерть
1949