ШЕЙЕРМАН Яков Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти04.05.1979
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
08.03.1941
Сын: Шейерман Виктор Яковлевич
Мать ребёнка: Эмилия Филипповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Эмилия Филипповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Эмилия Филипповна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гергерт Эмма Яковлевна
Мать ребёнка: Эмилия Филипповна
Смерть
04.05.1979