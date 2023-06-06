ШЕЙЕРМАН Яков Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШЕЙЕРМАН Яков Андреевич

ШЕЙЕРМАН Яков Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

04.05.1979

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1941 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
08.03.1941

Сын: Шейерман Виктор Яковлевич

Мать ребёнка: Эмилия Филипповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Эмилия Филипповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шейерман Отто Яковлевич

Мать ребёнка: Эмилия Филипповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шейерман Иван Яковлевич

Мать ребёнка: Эмилия Филипповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гергерт Эмма Яковлевна

Мать ребёнка: Эмилия Филипповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Эмилия Филипповна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Эмилия Филипповна

Смерть
04.05.1979