Болдин Иван Георгиевич
Место рождения
Дата рождения12.09.1924
Дата смерти12.03.1991
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1924
Рождение ребёнка
30.01.1947
Дочь: Гагарина Ольга Ивановна
Мать ребёнка: Болдина Валентина Константиновна
Бракосочетание
10.02.1947
Рождение ребёнка
16.09.1949
Мать ребёнка: Болдина Валентина Константиновна
Рождение ребёнка
24.05.1960
Дочь: Сычева Наталья Ивановна
Мать ребёнка: Болдина Валентина Константиновна
Смерть
12.03.1991