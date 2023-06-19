Болдин Иван Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБолдин Иван Георгиевич

Болдин Иван Георгиевич

Место рождения

Аксел, Темниковский муниципальный район, Республика Мордовия

Дата рождения

12.09.1924

Дата смерти

12.03.1991

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.09.1924

Отец: Болдин Георгий Иванович

Мать: Болдина Анастасия Трофимовна

Аксел, Темниковский муниципальный район, Республика Мордовия
Рождение ребёнка
30.01.1947

Дочь: Гагарина Ольга Ивановна

Мать ребёнка: Болдина Валентина Константиновна

Бракосочетание
10.02.1947

Жена: Болдина Валентина Константиновна

Рождение ребёнка
16.09.1949

Сын: Болдин Валерий Иванович

Мать ребёнка: Болдина Валентина Константиновна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
24.05.1960

Дочь: Сычева Наталья Ивановна

Мать ребёнка: Болдина Валентина Константиновна

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Смерть
12.03.1991