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Сазида Хусеинова
Сазида Хусеинова
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1838
Пол
Женский
Отец
Хусеин Сейфуллин
1807 г.р.
Мать
Гайнизямала Аминева
1804 г.р.
Дети
Не указаны
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец:
Хусеин Сейфуллин
Мать:
Гайнизямала Аминева
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