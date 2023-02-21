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Умнова (Лукьянова) Ирина Михайловна
Умнова (Лукьянова) Ирина Михайловна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
22.05.1952
Пол
Женский
Отец
Лукьянов Михаил Кузьмич
1924 г.р.
Мать
Лукьянова (Сердюкова) Лидия Владимировна
1928 г.р.
Дети
Не указаны
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Биография
Биография
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Место
Комментарий
Рождение
22.05.1952
Отец:
Лукьянов Михаил Кузьмич
Мать:
Лукьянова Лидия Владимировна
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