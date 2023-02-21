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Умнова (Лукьянова) Ирина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.05.1952

Пол

Женский

Добавил:

ТУ
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Место
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Рождение
22.05.1952

Отец: Лукьянов Михаил Кузьмич

Мать: Лукьянова Лидия Владимировна