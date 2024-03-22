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Seligman Israel (Srol)

Место рождения

Parichi, Belarus ?

Дата рождения

1851

Дата смерти

До 1891

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1854 г.р.

Дети

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Beimel) Rivka

Рождение ребёнка
1870

Дочь: (Seligman) Leika

Мать ребёнка: (Beimel) Rivka

Рождение ребёнка
1873

Дочь: (Seligman) Chashe (Hasya)

Мать ребёнка: (Beimel) Rivka

Рождение ребёнка
19.08.1880

Сын: Seligman Nathan

Мать ребёнка: (Beimel) Rivka

Рождение ребёнка
01.05.1883

Сын: Seligman Abraham

Мать ребёнка: (Beimel) Rivka

Смерть
До 1891

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