Seligman Israel (Srol)
Место рожденияParichi, Belarus ?
Дата рождения1851
Дата смертиДо 1891
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Beimel) Rivka
Рождение ребёнка
1870
Дочь: (Seligman) Leika
Мать ребёнка: (Beimel) Rivka
Рождение ребёнка
1873
Дочь: (Seligman) Chashe (Hasya)
Мать ребёнка: (Beimel) Rivka
Рождение ребёнка
19.08.1880
Сын: Seligman Nathan
Мать ребёнка: (Beimel) Rivka
Рождение ребёнка
01.05.1883
Сын: Seligman Abraham
Мать ребёнка: (Beimel) Rivka
Смерть
До 1891