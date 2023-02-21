МИХАЙЛЮК (ЛАРЧЕНКОВА) МАРИЯ ФЁДОРОВНА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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МИХАЙЛЮК (ЛАРЧЕНКОВА) МАРИЯ ФЁДОРОВНА

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1925

Дата смерти

2001

Пол

Женский

Отец

Около 1897 г.р.

Мать

Около 1899 г.р.

Муж

1918 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
1953 г.р.

Добавил:

ИО
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Место
Комментарий
Рождение
1925

Отец: Ларченков ФЁДОР ЕЛИЗАРОВИЧ

Мать: Ларченкова ЕКАТЕРИНА ФИЛАТОВНА

Бракосочетание
Около 1945

Муж: Михайлюк ГРИГОРИЙ ДМИТРИЕВИЧ

Рождение ребёнка
28.02.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Михайлюк ГРИГОРИЙ ДМИТРИЕВИЧ

Рождение ребёнка
13.10.1953

Сын: Михайлюк ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ

Отец ребёнка: Михайлюк ГРИГОРИЙ ДМИТРИЕВИЧ

г.Москва
Смерть
2001