МИХАЙЛЮК (ЛАРЧЕНКОВА) МАРИЯ ФЁДОРОВНА
Место рожденияНе указано
Дата рождения1925
Дата смерти2001
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1925
Бракосочетание
Около 1945
Рождение ребёнка
28.02.1946
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Михайлюк ГРИГОРИЙ ДМИТРИЕВИЧ
Рождение ребёнка
13.10.1953
Сын: Михайлюк ВЛАДИМИР ГРИГОРЬЕВИЧ
Отец ребёнка: Михайлюк ГРИГОРИЙ ДМИТРИЕВИЧ
г.Москва
Смерть
2001