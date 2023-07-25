Миклухина (Захарова) Любовь Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Миклухина (Захарова) Любовь Сергеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.05.1987

Пол

Женский

Отец

1941 г.р.

Мать

1948 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.05.1987

Отец: Захаров Сергей Семенович

Мать: Захарова Лидия Николаевна