Просвирнина Елена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.12.1973
Сын: Просвирнин Александр Алексеевич
Отец ребёнка: Просвирнин Алексей Александрович
Рождение ребёнка
20.10.1990
Дочь: Просвирнина Ксения Алексеевна
Отец ребёнка: Просвирнин Алексей Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно