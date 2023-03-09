Просвирнина Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Просвирнина Елена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.12.1973

Сын: Просвирнин Александр Алексеевич

Отец ребёнка: Просвирнин Алексей Александрович

Киров, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
20.10.1990

Дочь: Просвирнина Ксения Алексеевна

Отец ребёнка: Просвирнин Алексей Александрович

Киров, город Киров, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Просвирнин Алексей Александрович

Смерть
Неизвестно