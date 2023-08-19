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Гусев Иван Евтихиев

Место рождения

Брехово, Суксунский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1758

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758

Отец: Гусев Евтихий Никитин

Мать: не указана

Брехово, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1790

Дочь: Гусева Александра Иванова

Мать ребёнка: Гусева Федосья Осипова

Брехово, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1793

Сын: Гусев Михаил Иванов

Мать ребёнка: Гусева Федосья Осипова

Брехово, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1794

Дочь: Гусева Евдокия Иванова

Мать ребёнка: Гусева Федосья Осипова

Брехово, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1795

Дочь: Карабатова Матрёна Иванова

Мать ребёнка: Гусева Федосья Осипова

Брехово, Суксунский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гусева Федосья Осипова

Смерть
Неизвестно