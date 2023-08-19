Гусев Иван Евтихиев
Место рождения
Дата рождения1758
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1758
Отец: Гусев Евтихий Никитин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Гусева Александра Иванова
Мать ребёнка: Гусева Федосья Осипова
Рождение ребёнка
1793
Сын: Гусев Михаил Иванов
Мать ребёнка: Гусева Федосья Осипова
Рождение ребёнка
1794
Дочь: Гусева Евдокия Иванова
Мать ребёнка: Гусева Федосья Осипова
Рождение ребёнка
1795
Дочь: Карабатова Матрёна Иванова
Мать ребёнка: Гусева Федосья Осипова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Гусева Федосья Осипова
Смерть
Неизвестно