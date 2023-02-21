Балдина Агафья Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Балдина Агафья Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1828

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1828

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1834

Сын: Балдин Михайла Максимович

Отец ребёнка: Балдин Максим Борисович

Рождение ребёнка
1847

Сын: Балдин Андрей Максимович

Отец ребёнка: Балдин Максим Борисович

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Татьяна Максимовна

Отец ребёнка: Балдин Максим Борисович

Малая Малышевка, Кинельский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Балдин Максим Борисович

Смерть
Неизвестно