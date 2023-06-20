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Коврижных Евдоким

Место рождения

д. Доровская

Дата рождения

1762

Дата смерти

1812

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Коврижных Тимофей Коврижных

Мать: Коврижных Стефанида Новоселова

д. Доровская
Рождение ребёнка
1778

Дочь: Евфимия Коврижных

Мать ребёнка: Настасья Семеновна

д. Урусовская
Рождение ребёнка
1781

Сын: Коврижных Федор Коврижных

Мать ребёнка: Настасья Семеновна

д. Урусовская
Рождение ребёнка
1796

Сын: Коврижных Андрей Коврижных

Мать ребёнка: Настасья Семеновна

Смерть
1812
д. Урусовская