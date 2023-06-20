Коврижных Евдоким
Место рожденияд. Доровская
Дата рождения1762
Дата смерти1812
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
д. Доровская
Рождение ребёнка
1778
Дочь: Евфимия Коврижных
Мать ребёнка: Настасья Семеновна
д. Урусовская
Рождение ребёнка
1781
Сын: Коврижных Федор Коврижных
Мать ребёнка: Настасья Семеновна
д. Урусовская
Рождение ребёнка
1796
Сын: Коврижных Андрей Коврижных
Мать ребёнка: Настасья Семеновна
Смерть
1812
д. Урусовская