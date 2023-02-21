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Борминская Дарья Митрофанова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1835

Дата смерти

29.04.1915 ст.

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1868

Сын: Борминский Александр Данилович

Отец ребёнка: Борминский Даниил Петров

Якутино, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1873

Сын: Борминский Михаил Данилович

Отец ребёнка: Борминский Даниил Петров

Якутино, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1874

Сын: Борминский Андрей Данилович

Отец ребёнка: Борминский Даниил Петров

Якутино, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1876

Дочь: Басакова Ольга Данилова

Отец ребёнка: Борминский Даниил Петров

Якутино, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1881

Сын: Борминский Николай Данилович

Отец ребёнка: Борминский Даниил Петров

Якутино, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Борминский Даниил Петров

Место жительства
Неизвестно
Якутино, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
29.04.1915 ст.
Якутино, Грачёвский муниципальный район, Оренбургская область