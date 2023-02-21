Борминская Дарья Митрофанова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1835
Дата смерти29.04.1915 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1868
Сын: Борминский Александр Данилович
Отец ребёнка: Борминский Даниил Петров
Рождение ребёнка
1873
Сын: Борминский Михаил Данилович
Отец ребёнка: Борминский Даниил Петров
Рождение ребёнка
1874
Сын: Борминский Андрей Данилович
Отец ребёнка: Борминский Даниил Петров
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Басакова Ольга Данилова
Отец ребёнка: Борминский Даниил Петров
Рождение ребёнка
1881
Сын: Борминский Николай Данилович
Отец ребёнка: Борминский Даниил Петров
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
29.04.1915 ст.