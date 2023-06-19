Кульбачевская (Лаврухина) Елена Викторовна
Место рождения
Дата рождения15.06.1947
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1947
Рождение ребёнка
03.12.1967
Сын: Кульбачевский Антон
Отец ребёнка: Кульбачевский Олег Венедиктович
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
18.01.1980
Сын: Лаптев Иван Александрович
Отец ребёнка: Лаптев Александр Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно