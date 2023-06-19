Кульбачевская (Лаврухина) Елена Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКульбачевская (Лаврухина) Елена Викторовна

Кульбачевская (Лаврухина) Елена Викторовна

avatar

Место рождения

Балашиха, Балашиха, Московская область

Дата рождения

15.06.1947

Пол

Женский

Добавил:

ОМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.06.1947

Отец: Лаврухин Виктор Федорович

Мать: Лаврухина Августа Константиновна

Балашиха, Балашиха, Московская область
Рождение ребёнка
03.12.1967

Сын: Кульбачевский Антон

Отец ребёнка: Кульбачевский Олег Венедиктович

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
18.01.1980

Сын: Лаптев Иван Александрович

Отец ребёнка: Лаптев Александр Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лаптев Александр Васильевич

Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно