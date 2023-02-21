Рямо Виктория Викторовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.12.1984
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1984
Отец: Рямо Виктор Иванович
Мать: Рямо Мария Ивановна
Рождение ребёнка
02.03.2015
Дочь: Лауталуома Аделина-Роза-Элизабет Яновна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
26.06.2018
Сын: Лауталуома Тобиас-Виктор-Юхани Янович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
21.09.2020
Сын: Лауталуома Матиас-Александр-Юхани Янович
Отец ребёнка: не указан