Рямо Виктория Викторовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРямо Виктория Викторовна

Рямо Виктория Викторовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.12.1984

Пол

Женский

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.12.1984

Отец: Рямо Виктор Иванович

Мать: Рямо Мария Ивановна

Рождение ребёнка
02.03.2015

Дочь: Лауталуома Аделина-Роза-Элизабет Яновна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
26.06.2018

Сын: Лауталуома Тобиас-Виктор-Юхани Янович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
21.09.2020

Сын: Лауталуома Матиас-Александр-Юхани Янович

Отец ребёнка: не указан