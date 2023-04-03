(Тяглова) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Тяглова) Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.02.1917

Дата смерти

22.07.1988

Пол

Женский

Отец

Мать

1890 г.р.

Муж

1915 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1917

Отец: Тяглов Прокофий

Мать: Мария

Рождение ребёнка
13.12.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Тютюнников Пётр

Ессентуки, город-курорт Ессентуки, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Тютюнников Пётр

Работа или профессия
Неизвестно
зоотехник
Место жительства
Неизвестно
Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край
Смерть
22.07.1988