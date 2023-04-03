(Тяглова) Мария
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.02.1917
Дата смерти22.07.1988
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.02.1917
Отец: Тяглов Прокофий
Мать: Мария
Рождение ребёнка
13.12.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Тютюнников Пётр
Ессентуки, город-курорт Ессентуки, Ставропольский край
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тютюнников Пётр
Работа или профессия
Неизвестно
зоотехник
Место жительства
Неизвестно
Пятигорск, город-курорт Пятигорск, Ставропольский край
Смерть
22.07.1988