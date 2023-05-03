Старикова Мария Игнатьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Старикова Мария Игнатьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.01.1917

Сын: Стариков Юрий Сергеевич

Отец ребёнка: Стариков Сергей Владимирович

Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
24.09.1918

Сын: Стариков Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Стариков Сергей Владимирович

Смерть
Неизвестно