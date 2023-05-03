Старикова Мария Игнатьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.01.1917
Отец ребёнка: Стариков Сергей Владимирович
Киев, Киевский уезд
Рождение ребёнка
24.09.1918
Сын: Стариков Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Стариков Сергей Владимирович
Смерть
Неизвестно