Горбунов Никон Михайлович
Место рожденияВладимирская губерния и уезд
Дата рождения1859
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859
Владимирская губерния и уезд
Рождение ребёнка
1881
Сын: Горбунов Василий Никонович
Мать ребёнка: Горбунова Анна Петровна
Рождение ребёнка
1882
Дочь: Горбунова Екатерина Никоновна
Мать ребёнка: Горбунова Анна Петровна
Рождение ребёнка
1884
Дочь: Горбунова Варвара Никоновна
Мать ребёнка: Горбунова Анна Петровна
Рождение ребёнка
1888
Сын: Горбунов Александр Никонович
Мать ребёнка: Горбунова Анна Петровна
Рождение ребёнка
1892
Мать ребёнка: Горбунова Анна Петровна
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Горбунова Евлампия Никоновна
Мать ребёнка: Горбунова Анна Петровна
Рождение ребёнка
?.10.1896
Сын: Горбунов Михаил Никонович
Мать ребёнка: Горбунова Анна Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Горбунова Анна Петровна
Смерть
Неизвестно