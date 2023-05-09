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Горбунов Никон Михайлович

Место рождения

Владимирская губерния и уезд

Дата рождения

1859

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1859

Отец: Горбунов Михаил Ефимович

Мать: Горбунова Евдокия Афанасьевна

Владимирская губерния и уезд
Рождение ребёнка
1881

Сын: Горбунов Василий Никонович

Мать ребёнка: Горбунова Анна Петровна

Рождение ребёнка
1882

Дочь: Горбунова Екатерина Никоновна

Мать ребёнка: Горбунова Анна Петровна

Рождение ребёнка
1884

Дочь: Горбунова Варвара Никоновна

Мать ребёнка: Горбунова Анна Петровна

Рождение ребёнка
1888

Сын: Горбунов Александр Никонович

Мать ребёнка: Горбунова Анна Петровна

Рождение ребёнка
1892

Сын: Горбунов Петр Никонович

Мать ребёнка: Горбунова Анна Петровна

Рождение ребёнка
1892

Дочь: Горбунова Евлампия Никоновна

Мать ребёнка: Горбунова Анна Петровна

Рождение ребёнка
?.10.1896

Сын: Горбунов Михаил Никонович

Мать ребёнка: Горбунова Анна Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горбунова Анна Петровна

Смерть
Неизвестно