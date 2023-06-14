Волосников Петр Карпеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волосников Петр Карпеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.02.1914 ст.

Дата смерти

Около 29.04.1947

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Не указана

Дети

Добавил:

НЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1914 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Около 02.02.1938

Жена: не указана

Рождение ребёнка
22.11.1938

Дочь: Просекова Александра Петровна

Мать ребёнка: Мосина Мария Михайловна

Смерть
Около 29.04.1947