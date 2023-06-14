Волосников Петр Карпеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.02.1914 ст.
Дата смертиОколо 29.04.1947
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1914 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 02.02.1938
Жена: не указана
Рождение ребёнка
22.11.1938
Дочь: Просекова Александра Петровна
Мать ребёнка: Мосина Мария Михайловна
Смерть
Около 29.04.1947