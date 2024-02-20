Евдокия Николаева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1805
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1826
Дочь: Герасимова Наталья Григорьевна
Отец ребёнка: Герасимов Григорий Елисеевич
Рождение ребёнка
17.01.1837
Дочь: Герасимова Мария Григорьевна
Отец ребёнка: Герасимов Григорий Елисеевич
Смоленская ямская слобода, Московская волость, Санкт-Петербургский уезд
Смерть
Неизвестно