Евдокия Николаева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия Николаева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1805

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1805

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Герасимов Григорий Елисеевич

Рождение ребёнка
1826

Дочь: Герасимова Наталья Григорьевна

Отец ребёнка: Герасимов Григорий Елисеевич

Рождение ребёнка
17.01.1837

Дочь: Герасимова Мария Григорьевна

Отец ребёнка: Герасимов Григорий Елисеевич

Смоленская ямская слобода, Московская волость, Санкт-Петербургский уезд
Смерть
Неизвестно

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