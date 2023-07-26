Крючко Михаил Андреевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1928
Дата смерти2004
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.08.1963
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
2004
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край