Крючко Михаил Андреевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крючко Михаил Андреевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1928

Дата смерти

2004

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

ЕЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1928

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.08.1963

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
2004
Хабаровск, город Хабаровск, Хабаровский край